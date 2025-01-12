Под Ростовом после ДТП загорелись грузовик и легковушка, есть погибшие

Под Ростовом-на-Дону, вблизи Батайска, после ДТП вспыхнули грузовая машина и легковушка. Об этом вечером 12 января сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 19:30 на Восточном шоссе. Предварительно, после столкновения и последующего пожара в легковом автомобиле погибли два человека. Они умерли до прибытия скорой помощи. Еще два человека с травмами попали в больницу.
— Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
По словам очевидцев в соцсетях, «Тонар» выполнял разворот, и в этот момент в транспорт врезалась Toyota Corolla. После этого автомобили сразу же загорелись.