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Под Ростовом после ДТП загорелись грузовик и легковушка, есть погибшие

Два человека погибли, еще два пострадали при пожаре после ДТП под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом-на-Дону, вблизи Батайска, после ДТП вспыхнули грузовая машина и легковушка. Об этом вечером 12 января сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 19:30 на Восточном шоссе. Предварительно, после столкновения и последующего пожара в легковом автомобиле погибли два человека. Они умерли до прибытия скорой помощи. Еще два человека с травмами попали в больницу.

— Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

По словам очевидцев в соцсетях, «Тонар» выполнял разворот, и в этот момент в транспорт врезалась Toyota Corolla. После этого автомобили сразу же загорелись.