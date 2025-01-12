Авиакомпания «Россия» отменила еще шесть рейсов в Санкт-Петербург и обратно

Ранее «Россия» сообщала, что пассажиры, которые должны были лететь из Шереметьево в Санкт-Петербург рейсами FV6216, FV6244, FV6272, FV6046, FV6856, FV6428, FV6516, FV6518, будут отправлены рейсом FV6520 в 20.30 мск. Сейчас, согласно данным онлайн-табло Шереметьево, его вылет перенесен на 21:30 мск.