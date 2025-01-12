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Авиакомпания «Россия» отменила еще шесть рейсов в Санкт-Петербург и обратно

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила еще шесть рейсов из Санкт-Петербурга и обратно из-за погодных условий, пассажиры будут отправлены последующими рейсами, сообщил авиаперевозчик в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативная информация по отмененным рейсам за 12 января по причине сложных погодных условий в Санкт-Петербурге. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами авиакомпании», — говорится в сообщении.

Отменены рейсы в Санкт-Петербург из Калининграда, Кировска, Самары и обратно (FV6323, FV6324, FV6329, FV6330, FV6447, FV6448, FV6237, FV6238). Согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, пассажирам отмененных рейсов будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, отметил авиаперевозчик.

Ранее «Россия» сообщала, что пассажиры, которые должны были лететь из Шереметьево в Санкт-Петербург рейсами FV6216, FV6244, FV6272, FV6046, FV6856, FV6428, FV6516, FV6518, будут отправлены рейсом FV6520 в 20.30 мск. Сейчас, согласно данным онлайн-табло Шереметьево, его вылет перенесен на 21:30 мск.

Пассажиры отмененных рейсов FV6517, FV6519 из Санкт-Петербурга в Шереметьево перерегистрированы на рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU11. Пассажиры рейсов FV6243, FV6215 и FV6045, в свою очередь, будут пересажены на ближайшие рейсы.