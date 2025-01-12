В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши

«В социальных медиа сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге в результате схода наледи с крыши пострадала несовершеннолетняя… По данному факту ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК РФ.
Как уточняет ведомство, пострадавшая попала в больницу в состоянии средней тяжести.
Бастрыкин поручил руководству городского главка СК РФ доложить о ходе проверки и обстоятельствах травмирования ребёнка.
По данным интернет-газеты «Фонтанка», инцидент произошёл в субботу в районе пересечения улицы Оптиков и Торфяной дороги, где кусок льда упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.