Новые выбросы мазута зафиксировали в шести районах Крыма

До этого семь новых очагов выбросов мазута обнаружили на востоке и западе Республики Крым. Загрязнены пляжи на территории Керчи, Евпатории, Сакского и Ленинского районов, а также на острове Тузла. Общая протяженность затронутой мазутом территории достигла 14,38 километра.