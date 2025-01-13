Мужчина замерз насмерть в лесу в Ляховичском районе

В милицию поступил сигнал: в лесу обнаружено тело местного жителя. Его одежда находилась рядом. Как выяснилось, накануне 59-летний мужчина общался с супругой и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По заключению экспертов, смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма. При проведении химической экспертизы в крови мужчины обнаружен алкоголь в концентрации 2 промилле. Это соответствует средней степени острой интоксикации у живых.
Судебные эксперты напомнили: смерть от переохлаждения может наступить не только в сильные морозы, но и при незначительно низких температурах. «Чаще всего погибшие накануне употребляли алкоголь», — уточнили в ГКСЭ.