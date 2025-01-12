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На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин 12 января обругал матом волонтеров центра для очистки птиц от мазута из-за их жалоб на закрытие центра реабилитации птиц. Видео опубликовано в Telegram-канале «Эколог Жора Каваносян».

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В пункт к волонтерам приехал никому не знакомый человек, потребовавший в течение часа собрать вещи и выехать из помещения. Узнав об этом, чиновник с нарушением скоростного лимита дорог приехал, чтобы узнать, всё ли в порядке. Выяснилось, что центр не закрывается, а переезжает в другое место.

По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Он обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране — в порыве эмоций он использовал нецензурную лексику. При этом сами волонтеры заявили о своей непричастности к созданию и публикации видео.

Ранее, 10 января, более 270 птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, спасли в Большой Ялте. Пернатых принимают в зоопарке «Сказка» и на улице Красных Партизан 26. Работа в пунктах приема доведена до автоматизма. Волонтеры присваивают каждой птице номер, указывают место поимки и описывают ее состояние. После пернатому чистят клюв, промывают глаза.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП. 2 января в пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили, что после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

экология