На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута

В пункт к волонтерам приехал никому не знакомый человек, потребовавший в течение часа собрать вещи и выехать из помещения. Узнав об этом, чиновник с нарушением скоростного лимита дорог приехал, чтобы узнать, всё ли в порядке. Выяснилось, что центр не закрывается, а переезжает в другое место.
По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Он обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране — в порыве эмоций он использовал нецензурную лексику. При этом сами волонтеры заявили о своей непричастности к созданию и публикации видео.
Ранее, 10 января, более 270 птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, спасли в Большой Ялте. Пернатых принимают в зоопарке «Сказка» и на улице Красных Партизан 26. Работа в пунктах приема доведена до автоматизма. Волонтеры присваивают каждой птице номер, указывают место поимки и описывают ее состояние. После пернатому чистят клюв, промывают глаза.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП. 2 января в пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили, что после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов.