На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута

По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Он обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране — в порыве эмоций он использовал нецензурную лексику. При этом сами волонтеры заявили о своей непричастности к созданию и публикации видео.