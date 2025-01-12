Пожар в административном здании потушили в центре Москвы

«Поступило сообщение о возгорании на ул. Сущевская. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 2 столичного пожарно-спасательного центра. Происходило возгорание вещей и мебели в техническом помещении на третьем этаже пятиэтажного административного здания. По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья газодымозащитной службы для проверки здания на наличие людей», — говорится в сообщении.