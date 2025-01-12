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Пожар в административном здании потушили в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании на ул. Сущевская, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о возгорании на ул. Сущевская. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 2 столичного пожарно-спасательного центра. Происходило возгорание вещей и мебели в техническом помещении на третьем этаже пятиэтажного административного здания. По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья газодымозащитной службы для проверки здания на наличие людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Пострадавших нет.

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