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В 1,2 тыс. населенных пунктах Ленобласти восстановили электроснабжение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Электроснабжение восстановили после неблагоприятных метеоусловий в 1 209 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Ленэнерго» в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Специалисты “Россети Ленэнерго” продолжают восстанавливать линии электропередачи, пострадавшие от непогоды в Ленинградской области. Бригады компании завершили работы на 302 ЛЭП 6−10 кВ. Убрано порядка 900 деревьев, выпавших из охранных зон линий электропередачи. Электроснабжение восстановлено в 1 209 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что многочисленные завалы на подъездных проселочных дорогах создают энергетикам трудности по пути до ЛЭП. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

энергетика