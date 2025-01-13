В 1,2 тыс. населенных пунктах Ленобласти восстановили электроснабжение

«Специалисты “Россети Ленэнерго” продолжают восстанавливать линии электропередачи, пострадавшие от непогоды в Ленинградской области. Бригады компании завершили работы на 302 ЛЭП 6−10 кВ. Убрано порядка 900 деревьев, выпавших из охранных зон линий электропередачи. Электроснабжение восстановлено в 1 209 населенных пунктах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что многочисленные завалы на подъездных проселочных дорогах создают энергетикам трудности по пути до ЛЭП. Работы ведутся в круглосуточном режиме.