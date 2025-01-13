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В Италии горнолыжники попали под лавину

Пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией. Об этом сообщает телеканал www.rainews.it/.

Источник: МЧС РФ

Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт. Три горнолыжника не выжили, два получили ранения.

На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.

21 декабря сообщалось, что на горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум сошла лавина.

28 октября на автодороге «Север — Юг» в Киргизии водители семи автомобилей самовольно прорвались в недостроенный тоннель и застряли там из-за строительной техники и снежной лавины.

В июне из-за схода лавины закрыли Военно-Грузинскую дорогу.