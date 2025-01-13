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На Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды более 1,1 тыс. абонентов

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию, оставившую без воды более 1,1 тыс. абонентов в городе Минеральные Воды на Ставрополье, сообщили ТАСС в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Источник: Freepik

«Авария устранена», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением аварийно-ремонтных работ без воды оставались более 1,1 тыс. абонентов.

ЖКХ