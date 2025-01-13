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Около 90 рейсов пришлось задержать в Пулково из-за плохой погоды

Петербургский аэропорт Пулково дважды за сутки приостанавливал взлётно-посадочные операции из-за неблагоприятных погодных условий. Были задержаны около 90 рейсов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: Life.ru

90 рейсов задержаны в Пулково. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Пулково», — отметили в ведомстве.

В воздушной гавани продолжает работу мобильная приёмная для оказания помощи пассажирам. С целью контроля соблюдения прав граждан в аэропорт выехал транспортный прокурор Роман Терентьев.

Напомним, аэропорт был вынужден временно остановить приём и отправку самолётов из-за сложных метеоусловий утром 12 января. После расчистки взлётно-посадочных полос в 13:25 по московскому времени работу воздушной гавани удалось возобновить, но позже ограничения были введены повторно.