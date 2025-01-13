Около 90 рейсов пришлось задержать в Пулково из-за плохой погоды

Напомним, аэропорт был вынужден временно остановить приём и отправку самолётов из-за сложных метеоусловий утром 12 января. После расчистки взлётно-посадочных полос в 13:25 по московскому времени работу воздушной гавани удалось возобновить, но позже ограничения были введены повторно.