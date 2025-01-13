Чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре Анапы, извинился

Скандал разгорелся накануне вечером, когда в интернете распространилась видеозапись, на которой Урайкин выступает в волонтерском центре. «Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю! Хватит уже издеваться, вы зачем люди издеваетесь? Вы взрослые здесь люди. Вы вообще вот понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляцией. У людей паника на всю страну. “Выгнали”. Вы же пишите то, что вы птицу перевезли, что вы перехожите туда, а не издевайтесь, до инфаркта довести. Я летел сюда 180 [км/ч]! Что бы приехать, что переезжаете отсюда? У вас у всех в порядке с головой?» — высказался Урайкин.