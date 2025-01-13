Задержка еще одного поезда ожидается из-за схода вагонов в Бурятии

Ранее в ГУ МЧС по Бурятии сообщали, что на станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 пустых вагонов грузового поезда. В результате происшествия был нарушен габарит пути, а также повреждена контактная сеть. По данным Восточно-Сибирской железной дороги, пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате схода нет.