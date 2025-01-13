Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержка еще одного поезда ожидается из-за схода вагонов в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 13 января. /ТАСС/. Поезд № 375 Нерюнгри — Новосибирск может задержаться из-за схода грузовых вагонов в Бурятии. Пассажирам задержанного поезда № 98 Кисловодск — Тында будет предоставлено питание, сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время поезд № 98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда № 375 Нерюнгри — Новосибирск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживают комфортную температуру. Принимаются необходимые меры для восстановления движения поездов.

Ранее в ГУ МЧС по Бурятии сообщали, что на станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 пустых вагонов грузового поезда. В результате происшествия был нарушен габарит пути, а также повреждена контактная сеть. По данным Восточно-Сибирской железной дороги, пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате схода нет.

РЖД