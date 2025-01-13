Губернатор назвал пожары в Калифорнии крупнейшим природным бедствием США

«Это было просто переполнение? У вас было так много использованного, что мы его спустили? Это были трубы? Это было электричество? Это было сочетание труб, электричества и насосов? Это было невозможно, потому что вы в любом случае потеряли семь с лишним тысяч сооружений прямо здесь», — прокомментировал Ньюс.