Губернатор назвал пожары в Калифорнии крупнейшим природным бедствием США

Отвечая на вопрос, станет ли эта катастрофа одной из самых страшных в истории страны он допустил такую вероятность.
«Я думаю, это будет зависеть только от связанных с ней затрат, от масштаба и охвата», — сказал Ньюсом.
Он также заявил, о потере около 7 тыс. сооружений из-за ряда иссякших пожарных гидрантов в первые несколько часов борьбы с огнем в Лос-Анджелесе.
«Это было просто переполнение? У вас было так много использованного, что мы его спустили? Это были трубы? Это было электричество? Это было сочетание труб, электричества и насосов? Это было невозможно, потому что вы в любом случае потеряли семь с лишним тысяч сооружений прямо здесь», — прокомментировал Ньюс.
Ранее в этот же день агентство Bloomberg заявило, что к возникновению пожара в американском штате Калифорния мог привести оборванный провод. В материале отмечается, что провод был обнаружен на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar. Эта башня принадлежит компании Edison International.
О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. По последним данным, число погибших выросло до 16 человек. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от бедствия составит порядка $52−57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.
Для тушения пожара было направлено более 1 тыс. американских заключенных, которые должны сдерживать распространение огня. Для борьбы с огнем Мексика также направила в Лос-Анджелес группу пожарных.