Армия Израиля заявила об ударах по военным объектам «Хезболлах»

Военные отметили, что перед атакой информация «об угрозе, которую представляли упомянутые объекты для израильского тыла и войск, была представлена наблюдателям, следящим за выполнением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном, но эти сведения не были рассмотрены». «Армия обороны Израиля в соответствии с договоренностями о прекращении огня будет предотвращать любые попытки террористической организации “Хезболлах” восстановить свои силы», — подчеркнули в пресс-службе.