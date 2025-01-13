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Армия Израиля заявила об ударах по военным объектам «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израильская армия сообщила о нанесении ударов по объектам, принадлежащим ливанской шиитской организации «Хезболлах». По данным армейской пресс-службы, бомбардировке подвергся «ряд террористических объектов движения “Хезболлах” в Ливане».

Источник: AP 2024

«Среди пораженных целей — ракетная установка, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия», — говорится в заявлении.

Военные отметили, что перед атакой информация «об угрозе, которую представляли упомянутые объекты для израильского тыла и войск, была представлена наблюдателям, следящим за выполнением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном, но эти сведения не были рассмотрены». «Армия обороны Израиля в соответствии с договоренностями о прекращении огня будет предотвращать любые попытки террористической организации “Хезболлах” восстановить свои силы», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об атаке израильских ВВС на юге арабской республики, где удары были нанесены по предполагаемым военным объектам и складам «Хезболлах», и на высотах Джанта поблизости от ливанско-сирийской границы, где находятся тыловые базы шиитских бойцов.

Со времени вступления в силу 27 ноября 2024 года соглашения о 60-дневном перемирии ВВС Израиля нанесли удары по сотням целей на ливанской территории. Погибли 39 человек, при этом местные власти не уточняли, есть ли среди них мирные граждане.

Соглашение о перемирии предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане и отвод вооруженных формирований «Хезболлах» за реку Литани. В свою очередь Израиль должен вывести в период до 60 дней свои войска с юга арабской республики, где они проводили наземную операцию.