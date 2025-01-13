Число пострадавших от действий турфирмы «Скай тревел» в Приморье выросло до 400

«По версии следствия, в разные периоды времени, начиная с 2018 года по 2023 год, организатор преступной схемы Анна Беляева как самостоятельно, так и с привлечением пособниц, заключала с гражданами договоры от имени турагентства за оказание услуг, в том числе по приобретению авиабилетов. При этом она не собиралась выполнять взятые обязательства. Граждане платили деньги за услуги, получали от организатора и двух пособниц соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, однако услуги на момент возбуждения дела не были выполнены, потраченные деньги потерпевшим не были возвращены. Таким образом, следствие установило 400 граждан, которые пострадали от действий фигуранток», — говорится в сообщении.