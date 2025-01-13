На Кубани проложили более 500 м дороги к корме танкера «Волгонефть-239»

«В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. Инженерная техника — экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры — завершают создание дороги, которая позволит подъехать максимально близко к корме танкера, из корпуса которого произошла утечка мазута 10 января… За двое суток проложили уже больше 500 метров дороги… До кормы танкера “Волгонефть-239” осталось около 100 м», — сказано в сообщении.