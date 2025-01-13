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В Бурятии сошли с рельсов свыше 20 вагонов грузового поезда

В результате «нарушен габарит пути», а также повреждена контактная сеть.

Источник: Аргументы и факты

Более 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Бурятии, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился на станции Ангаракан в Муйском районе. С рельсов сошли 22 пустых вагона. В результате «нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть».

«На станции Ангаракан в Муйском районе произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МЧС уточнили, что на станцию Ангаракан направлены два аварийно-восстановительных поезда из населённого пункта Таксимо и города Северобайкальска.

По данным Федеральной пассажирской компании, пассажирский состав № 98 Кисловодск — Тында вернули на станцию Северобайкальск. Пассажирам предоставят питание. Кроме того, в компании заявили, что ожидается задержка поезда № 375, который следует по маршруту Нерюнгри — Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае при столкновении машины с локомотивом погибли два человека.