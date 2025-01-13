В Бурятии сошли с рельсов свыше 20 вагонов грузового поезда

По данным Федеральной пассажирской компании, пассажирский состав № 98 Кисловодск — Тында вернули на станцию Северобайкальск. Пассажирам предоставят питание. Кроме того, в компании заявили, что ожидается задержка поезда № 375, который следует по маршруту Нерюнгри — Новосибирск.