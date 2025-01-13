К корме танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров техдороги

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.