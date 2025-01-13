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К корме танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров техдороги

Более 500 метров технической дороги удалось продолжить к корме танкера «Волгонефть-239» за двое суток. Инженерам осталось проложить ещё около 100 метров, чтобы техника смогла подъехать к кораблю. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Техническую дорогу к корме танкера “Волгонефть-239” продолжают прокладывать ночью под дождём. В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы», — гласит пост.

В штабе подчеркнули, что доступ к небольшой бухте у сидящего на мели танкера позволит собрать нефтепродукты и не допустить их дальнейшего распространения.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.