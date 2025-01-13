По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва на заправке в Йемене

«По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва заправочной станции и газового хранилища в йеменской провинции Эль-Байда в субботу», — проинформировало агенство.
Уточняется, что из числа пострадавших 50 человек находятся в критическом состоянии.
Ранее в этот день сообщалось, что в провинции Эль-Байда в Йемене 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва автомобильной заправочной станции (АЗС) и газохранилища. В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку мирные жители пытались покинуть горящий комплекс. Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной.