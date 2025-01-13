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По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва на заправке в Йемене

Не менее 17 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на заправке в провинции Эль-Байда в Йемене. Об этом 12 января сообщило Reuters, ссылаясь на подконтрольное йеменским хуситам министерство здравоохранения.

Источник: Reuters

«По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва заправочной станции и газового хранилища в йеменской провинции Эль-Байда в субботу», — проинформировало агенство.

Уточняется, что из числа пострадавших 50 человек находятся в критическом состоянии.

Ранее в этот день сообщалось, что в провинции Эль-Байда в Йемене 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва автомобильной заправочной станции (АЗС) и газохранилища. В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку мирные жители пытались покинуть горящий комплекс. Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной.