Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, дежурные силы обнаружили и уничтожили БПЛА, и, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а разрушений не зафиксировано.

Гусев также отметил, что режим опасности атаки беспилотников, который был введен 12 января в 23:15 по московскому времени, продолжает действовать в регионе.

Ранее сообщалось, что расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил свыше 30 беспилотников ВСУ за месяц. В ходе очередного дежурства был выявлен вражеский разведывательный БПЛА самолетного типа, который приближался к позициям российской артиллерии.