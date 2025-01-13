Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, дежурные силы обнаружили и уничтожили БПЛА, и, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а разрушений не зафиксировано.
Гусев также отметил, что режим опасности атаки беспилотников, который был введен 12 января в 23:15 по московскому времени, продолжает действовать в регионе.
Ранее сообщалось, что расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил свыше 30 беспилотников ВСУ за месяц. В ходе очередного дежурства был выявлен вражеский разведывательный БПЛА самолетного типа, который приближался к позициям российской артиллерии.