Пассажирский поезд задержали из-за схода вагонов грузового в Бурятии

На станции Ангаракан Муйского района Бурятии сошли с рельсов 22 порожних вагонов грузового поезда. Как сообщает ГУ МЧС республики, из-за аварии был поврежден габарит пути и контактная сеть. По этой причине задержан пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында.
— Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из н.п. Таксимо и г. Северобайкальск, — поделились в ведомстве.
Пассажирский поезд вернули на станцию в Северобайкальске. Там, специалисты обеспечат людей питанием и предоставят помощь. Также отмечается, что возможна задержка еще одного пассажирского поезда № 375 Нерюнгри-Новосибирск.