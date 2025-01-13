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Пассажирский поезд задержали из-за схода вагонов грузового в Бурятии

22 порожних вагона сошли с рельсов на станции Ангаракан.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На станции Ангаракан Муйского района Бурятии сошли с рельсов 22 порожних вагонов грузового поезда. Как сообщает ГУ МЧС республики, из-за аварии был поврежден габарит пути и контактная сеть. По этой причине задержан пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында.

— Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из н.п. Таксимо и г. Северобайкальск, — поделились в ведомстве.

Пассажирский поезд вернули на станцию в Северобайкальске. Там, специалисты обеспечат людей питанием и предоставят помощь. Также отмечается, что возможна задержка еще одного пассажирского поезда № 375 Нерюнгри-Новосибирск.