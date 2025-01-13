Угон по-новому: неисправный Chrysler увезли на тросе прямо из двора в Приморье

Неизвестные похитили неисправное авто марки Chrysler Sebring со двора дома по улице Ивасика в городе Уссурийске. Полиция вышла на след преступника, им оказался 29-летний житель села Воздвиженка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.
В полицию обратился 26-летний местный житель — владелец авто. Он пояснил, что похищенное транспортное средство неисправно и больше двух лет стояло во дворе дома. Прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что автомобиль похитили неизвестные, передвигающиеся на авто марки Nissan Wingroad, с помощью буксировочного троса. Всем наружным нарядам полиции направили ориентировку на автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в районе Новоникольского шоссе.
Как оказалось, приморец давно приметил автомобиль и попросил знакомого помочь перегнать его себе во двор. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит срок до пяти лет лишения свободы.