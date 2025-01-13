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Дочь разбила машину отца в Уссурийске из-за праздника

Мужчина не поздравил дочь с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Молодая девушка вместе со своей матерью пришла домой к своему отцу, который проживал с другой женщиной в законном браке в Уссурийске. Он не поздравил дочь с Днём рождения, и в отместку девушка разбила отцу машину камнем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Согласно материалам дела, отец жил со второй супругой уже несколько лет. Девушка взяла с собой не только маму, но и подругу. Она спиртное не употребляла, а вот родственницы на момент совершения преступления уже пригубили хмельной напиток. За камень хулиганка взялась, когда отец не горел желанием с ней беседовать.

Остановить дочь никто не смог: в результате «Тойота Приус» сильно пострадал. Мужчина требовал взыскать с родной дочери 45 тысяч рублей за поврежденную входную дверь в квартиру и ещё более 100 тысяч рублей — за машину.

Также дочь должна оплатить труд эксперта, который оценивал повреждения. Всего — более 160 тысяч рублей.