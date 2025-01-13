Дочь разбила машину отца в Уссурийске из-за праздника

Согласно материалам дела, отец жил со второй супругой уже несколько лет. Девушка взяла с собой не только маму, но и подругу. Она спиртное не употребляла, а вот родственницы на момент совершения преступления уже пригубили хмельной напиток. За камень хулиганка взялась, когда отец не горел желанием с ней беседовать.