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В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек

ТБИЛИСИ, 13 янв — РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны.

Источник: © РИА Новости

«Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в МВД журналистам.

Акция прошла возле ресторана «Бабило» в столице. По данным грузинских телекомпаний, в данном ресторане проходило корпоративное мероприятие судьей. Митингующие освистали судей у входа в здание. Когда часть судей начали покидать ресторан, митингующие забросали их яйцами. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители провели серию задержаний.

В Тбилиси и крупных городах проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.