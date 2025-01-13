В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек

В Тбилиси и крупных городах проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.