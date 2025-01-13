Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин прокомментировал инцидент, связанный с его эмоциональным обращением к волонтерам, работающим в реабилитационном центре для птиц в Анапе. Об этом пишет РИА Новости.
В одном из видео, попавшим в Сеть, Урайкин использует нецензурную лексику в общении с волонтерами, что вызвало общественное обсуждение. Он объяснил, что его слова были вызваны сильными эмоциями, возникшими в результате сообщений о том, что волонтеров выгоняют из помещения центра.
Урайкин уточнил, что речь шла не о закрытии центра, а о планах по переезду волонтеров и пострадавших птиц в более комфортные условия. Он отметил, что общался не с волонтерами, а с их координаторами, которые решили провести переезд ночью. В это время в Анапе была напряженная обстановка из-за работы противовоздушной обороны, что добавляло стресса к ситуации.
По словам Урайкина, его эмоциональная реакция была вызвана желанием остановить панику и обеспечить безопасность волонтеров. Он также признал, что его слова о скорости в 180 километров в час были преувеличением. В итоге, переезд волонтеров прошел спокойно на следующий день, и теперь они работают в более просторном и оборудованном помещении, что значительно улучшает условия для спасения птиц.
Урайкин подчеркнул, что активно участвует в работе на месте и поддерживает волонтерское движение, так как сам имеет опыт волонтерства. Он отметил, что его основная задача — это поддержка и координация усилий добровольцев.
Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на территории Анапы и Темрюкского района нашли около 5,8 тыс. птиц, вымазавшихся в мазуте, разлившемся после крушения танкеров в Керченском проливе.