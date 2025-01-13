Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Урайкин уточнил, что речь шла не о закрытии центра, а о планах по переезду волонтеров и пострадавших птиц в более комфортные условия. Он отметил, что общался не с волонтерами, а с их координаторами, которые решили провести переезд ночью. В это время в Анапе была напряженная обстановка из-за работы противовоздушной обороны, что добавляло стресса к ситуации.