CNN Brasil: в Бразилии из-за схода оползней погибли девять человек

В Минас-Жерайсе введено чрезвычайное положение на 180 дней. Проливные дожди прошли в этом регионе в ночь на воскресенье, в результате схода оползней наиболее сильно пострадал муниципалитет Ипатинга с населением более 220 тыс. человек. Все погибшие — жители Ипатинги, 150 человек остались без крова из-за разрушений, передает телеканал.