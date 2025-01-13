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CNN Brasil: в Бразилии из-за схода оползней погибли девять человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии в результате схода оползней, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на пожарную службу штата.

Источник: Reuters

В Минас-Жерайсе введено чрезвычайное положение на 180 дней. Проливные дожди прошли в этом регионе в ночь на воскресенье, в результате схода оползней наиболее сильно пострадал муниципалитет Ипатинга с населением более 220 тыс. человек. Все погибшие — жители Ипатинги, 150 человек остались без крова из-за разрушений, передает телеканал.

CNN Brasil сообщает, что губернатор штата Ромеу Зима 13 января намерен посетить Ипатингу, чтобы оценить масштаб разрушений и объем необходимой помощи.

Весной прошлого года Бразилия сильно пострадала от проливных дождей и наводнений, в результате которых на юге страны погибло более 180 человек. Региону был нанесен большой материальный ущерб.