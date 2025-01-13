Автомобиль упал с моста в реку в Семее: тело еще одного погибшего нашли спустя неделю

По данным издания, 10 января примерно в полночь на пульт дежурного поступило сообщение, что местные рыбаки обнаружили и извлекли из воды тело одного из пропавших пассажиров.
После сообщения на место незамедлительно выехали силы ДЧС, и позднее тело было опознано родственниками.
В настоящее время поиски еще одного пропавшего продолжаются в ежедневном режиме в дневное время суток. В работе задействовано более 100 человек, 13 лодок с моторами, 2 БПЛА, 3 эхолота и 1 подводный дрон.
«С учетом погодных условий и для предотвращения несчастных случаев ДЧС области Абай убедительно просит жителей и гостей города не приближаться к водоемам в зимний период», — подчеркнули в ведомстве.