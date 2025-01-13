В Магаданской области завели 10 уголовных дел после проверок недропользователей

«Проверено 18 недропользователей. Во всех случаях зафиксированы нарушения лесного, водного, экологического законодательства. По выявленным фактам нарушений возбуждены 10 уголовных дел, 63 дела об административных правонарушениях», — рассказали в министерстве.
Также там добавили, что удалось установить 19 нарушений эксплуатации самоходной техники. Прокуратура в итоге изъяла 7 автомобилей, 11 погрузчиков, 7 бульдозеров и 125 единиц запчастей и оборудования.
Кроме того, участники межведомственной комиссии визуально обследовали 15 тыс. км лицензионный площадей с помощью беспилотных летательных аппаратов, произвели 10 вылетов на вертолетах для предотвращения нарушений природоохранного законодательства.
«В 2025 году работа продолжится. Предлагается расширить состав группы — добавить миграционную службу и увеличить количество разведывательных маршрутов с использованием БПЛА и вертолетов», — обозначили в региональном Минприроды.
Межведомственная комиссия по охране окружающей среды, экологической безопасности и противодействию незаконной добыче драгоценных металлов на территории региона была создана в марте 2024 года по распоряжению губернатора Магаданской области Сергея Носова. В состав комиссии вошли представители различных силовых ведомств и профильных надзорных организаций.