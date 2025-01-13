В Магаданской области завели 10 уголовных дел после проверок недропользователей

МАГАДАН, 13 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по охране окружающей среды, экологической безопасности и противодействию незаконной добыче драгоценных металлов в Магаданской области выявила 10 нарушений уголовного кодекса в области экологического и лесного законодательства в 2024 году. Также возбудили 63 дела об административных правонарушениях, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области.