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В Магаданской области завели 10 уголовных дел после проверок недропользователей

МАГАДАН, 13 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по охране окружающей среды, экологической безопасности и противодействию незаконной добыче драгоценных металлов в Магаданской области выявила 10 нарушений уголовного кодекса в области экологического и лесного законодательства в 2024 году. Также возбудили 63 дела об административных правонарушениях, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Источник: РИА "Новости"

«Проверено 18 недропользователей. Во всех случаях зафиксированы нарушения лесного, водного, экологического законодательства. По выявленным фактам нарушений возбуждены 10 уголовных дел, 63 дела об административных правонарушениях», — рассказали в министерстве.

Также там добавили, что удалось установить 19 нарушений эксплуатации самоходной техники. Прокуратура в итоге изъяла 7 автомобилей, 11 погрузчиков, 7 бульдозеров и 125 единиц запчастей и оборудования.

Кроме того, участники межведомственной комиссии визуально обследовали 15 тыс. км лицензионный площадей с помощью беспилотных летательных аппаратов, произвели 10 вылетов на вертолетах для предотвращения нарушений природоохранного законодательства.

«В 2025 году работа продолжится. Предлагается расширить состав группы — добавить миграционную службу и увеличить количество разведывательных маршрутов с использованием БПЛА и вертолетов», — обозначили в региональном Минприроды.

Межведомственная комиссия по охране окружающей среды, экологической безопасности и противодействию незаконной добыче драгоценных металлов на территории региона была создана в марте 2024 года по распоряжению губернатора Магаданской области Сергея Носова. В состав комиссии вошли представители различных силовых ведомств и профильных надзорных организаций.

Прокуратура