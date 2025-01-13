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Во Владивостоке задержали мужчину, подозреваемого в краже в церкви

Участники приморского отряда «Тигр-Правопорядок» помогли сотрудникам полиции поймать мужчину, подозреваемого в краже сумки с документами участника спецоперации в церкви во Владивостоке.

Источник: РИА "Новости"

В региональном УМВД России установили, что потерпевший, находясь в храме, поставил свой мобильный телефон на зарядку, оставил рядом пакет с документами и ненадолго отошел. В этот момент 42-летний мужчина из Челябинской области и совершил кражу.

В официальном канале антитеррористической комиссии Приморского края отметили, что пострадавшим оказался боец 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ.

Сейчас подозреваемый задержан, его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Правоохранители проверяют фигуранта на причастность к ранее совершенным преступлениям. Расследование продолжается.