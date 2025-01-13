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Смертельное ДТП с грузовым авто произошло в Усть-Илимском районе

В аварии погиб пассажир японской иномарки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП со смертельным исходом произошло в Усть-Илимском районе. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, утром, 12 января, возле поселка Бадарминск погиб 25-летний пассажир японской иномарки.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, движущийся со стороны Усть-Илимска в сторону Братска, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузным автомобилем, который двигался в том же направлении, — пишут журналисты информационного агентства.

Погибший оказался жителем Тулунского района. Еще два человека получили в аварии травмы и были отправлены в больницу. Сейчас идет проверка по факту случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии из-за схода с рельсов грузового поезда встало движение пассажирских.