Смертельное ДТП с грузовым авто произошло в Усть-Илимском районе

ДТП со смертельным исходом произошло в Усть-Илимском районе. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, утром, 12 января, возле поселка Бадарминск погиб 25-летний пассажир японской иномарки.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, движущийся со стороны Усть-Илимска в сторону Братска, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузным автомобилем, который двигался в том же направлении, — пишут журналисты информационного агентства.
Погибший оказался жителем Тулунского района. Еще два человека получили в аварии травмы и были отправлены в больницу. Сейчас идет проверка по факту случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии из-за схода с рельсов грузового поезда встало движение пассажирских.