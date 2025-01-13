Смертельное ДТП с грузовым авто произошло в Усть-Илимском районе

— По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, движущийся со стороны Усть-Илимска в сторону Братска, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузным автомобилем, который двигался в том же направлении, — пишут журналисты информационного агентства.