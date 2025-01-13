В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов

Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, также ожидается задержка поезда № 375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.