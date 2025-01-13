Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: в помощи пострадавшим от пожаров в США используют кибертраки Tesla

Гендиректор Tesla заявил о задержках в поставках данных автомобилей.

Кибертраки Tesla применяются для оказания помощи пострадавшим от пожаров в штате Калифорния, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Гендиректор Tesla проинформировал о задержках в поставках данных автомобилей из-за их использования для помощи пострадавшим.

«Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни», — написал Маск в соцсети X*.

Он уточнил, что кибертраки задействованы в качестве «мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink».

По словам Маска, это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших районах.

Ранее сообщалось, что Маск усомнился в том, что природные пожары в Калифорнии связаны с изменением климата.

По последним данным, общая площадь пожаров превысила 16 тысяч гектаров. Сгорели свыше 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей. Жертвами возгораний стали 16 человек.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.