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Долг осужденного экс-полковника МВД Захарченко вырос до 125,5 млн рублей

Задолженность осужденному за взяточничество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко по назначенному судом штрафу превысила 125,5 млн руб. Это следует из судебных материалов и данных исполнительного производства, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

В 2019 году суд назначил ему штраф в размере 117,99 млн руб. Через год судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Захарченко более 117,2 млн руб., но из-за неуплаты в срок долга к штрафу начислили исполнительский сбор на 8,2 млн руб.

В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные на сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, затем наказание смягчили до 12 с половиной лет. В 2020 году Дмитрий Захарченко вышел на свободу.

17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф 500 млн руб. Как установило следствие, Дмитрий Захарченко с 2007 по 2016 год получил от группы бизнесменов особо крупную взятку на сумму свыше 1,4 млрд руб. В августе 2024 года стало известно, что экс-полковник почти год добивается отправки на СВО.