Эксперты доказали: 5-летний малыш из Красноярска умер в Турции из-за врачей

Эксперты доказали, что погибший в Турции ребенок из Красноярска скончался по вине врачей. Об этом пишет aif.ru.
Спустя год после гибели 5-летнего Дениса его мама, Елена, призналась, что до сих пор ничего не меняет в комнате сына. Она и её муж уверены, что врачи не сделали всего необходимого для спасения сына. Экспертиза показала, что в гибели виновны врачи.
Состояние Дениса ухудшилось после того, как у него под наркозом удалили зуб и поставили четыре пломбы. Ребенок тяжело отходил от наркоза. У него было кровотечение, повышенная температура. Дома ребенок упал в обморок, а спустя три дня умер в больнице 13 ноября 2023 года.
«В отчете единогласным голосованием комиссии, состоящей из 12 человек, включая председателя, было принято решение о том, что анестезиолог и два стоматолога совершили врачебную халатность, которая привела к смерти Дениза Сонмеза (турецкое имя погибшего ребенка). Все трое предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти. В результате все они могут потерять право заниматься врачебной деятельностью и получат уголовные сроки — от 1 до 5 лет», — говорится в материале.
Подробнее вспомнить об обстоятельствах гибели Дениса, проживавшего с родителями в Турции, можно в нашем материале.