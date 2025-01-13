Эксперты доказали: 5-летний малыш из Красноярска умер в Турции из-за врачей

«В отчете единогласным голосованием комиссии, состоящей из 12 человек, включая председателя, было принято решение о том, что анестезиолог и два стоматолога совершили врачебную халатность, которая привела к смерти Дениза Сонмеза (турецкое имя погибшего ребенка). Все трое предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти. В результате все они могут потерять право заниматься врачебной деятельностью и получат уголовные сроки — от 1 до 5 лет», — говорится в материале.