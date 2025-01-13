Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты доказали: 5-летний малыш из Красноярска умер в Турции из-за врачей

Смерть произошла из-за врачебной халатности во время лечения зубов.

Источник: Freepik

Эксперты доказали, что погибший в Турции ребенок из Красноярска скончался по вине врачей. Об этом пишет aif.ru.

Спустя год после гибели 5-летнего Дениса его мама, Елена, призналась, что до сих пор ничего не меняет в комнате сына. Она и её муж уверены, что врачи не сделали всего необходимого для спасения сына. Экспертиза показала, что в гибели виновны врачи.

Состояние Дениса ухудшилось после того, как у него под наркозом удалили зуб и поставили четыре пломбы. Ребенок тяжело отходил от наркоза. У него было кровотечение, повышенная температура. Дома ребенок упал в обморок, а спустя три дня умер в больнице 13 ноября 2023 года.

«В отчете единогласным голосованием комиссии, состоящей из 12 человек, включая председателя, было принято решение о том, что анестезиолог и два стоматолога совершили врачебную халатность, которая привела к смерти Дениза Сонмеза (турецкое имя погибшего ребенка). Все трое предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти. В результате все они могут потерять право заниматься врачебной деятельностью и получат уголовные сроки — от 1 до 5 лет», — говорится в материале.

Подробнее вспомнить об обстоятельствах гибели Дениса, проживавшего с родителями в Турции, можно в нашем материале.

несчастный случай