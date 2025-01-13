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Неизвестные жестоко расправились с двумя пенсионерами под Тверью

Безжизненные тела пожилой супружеской пары обнаружены в частном доме СНТ «Зелёный сад» под Тверью. Как сообщили в региональном СК, смерть пенсионеров наступила в результате преступления, совершённого с особой жестокостью.

Источник: Life.ru

«Обстоятельства их обнаружения и характер причинённых телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти последних. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

На месте преступления работают криминалисты. Собраны следы и объекты, которые помогут установить все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей трагедии, чтобы выяснить мотивы и задержать виновных.

А в Можайске недавно мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего собутыльника. Орудием преступления стал самодельный пистолет.