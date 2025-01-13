Десятки тысяч бутылок и пачек: нелегальную продукцию на 6,5 миллионов нашли в Хабаровске

В Хабаровске закончили расследовать уголовное дело против группы лиц, которая занималась продажей немаркированных алкоголя и сигарет. Весной 2023 года по подозрению в преступлении полиция задержала двоих уроженцев ближнего зарубежья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время следствия было установлено, что ранее не судимые мужчины 37 и 63 лет покупали у неустановленного лица сигареты и алкоголь, а потом перепродавали их на территории Хабаровского края.
Один из мужчин нашел человека, который продавал продукцию по заниженным ценам и без документов. Хранился товар в арендуемых контейнерах.
«Доказано, что за время реализации своей противоправной деятельности злоумышленники совершили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции на общую сумму порядка 6,5 миллиона рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Всего полиция изъяла больше 21 тысячи пачек сигарет, около 14 тысяч бутылок алкоголя и больше 460 литров этилового спирта.
Расследование окончено. Подельники находятся под стражей. Так как младший из них находится на территории России незаконно, до вынесения приговора его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.