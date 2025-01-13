СК РФ возбудил дело после схода с рельсов 22 вагонов в Бурятии

Следователи завели уголовное дело после схода с рельсов более 20 вагонов товарного состава в Бурятии, информирует пресс-служба СК РФ.
Речь идёт о статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
«Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, в результате схода вагонов был задержан один пассажирский поезд. Кроме того, были задержаны семь грузовых составов.
По информации правоохранителей, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Бурятии сошли с рельсов свыше 20 вагонов грузового поезда. В МЧС заявили, что «нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть».