ABC News: число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек

Не менее 24 человек стали жертвами пожаров в американском штате Калифорния, информирует ABC News.
Телеканал ссылается на данные департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.
«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре “Итон” и восьми человек при пожаре “Палисейдс”», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Общая площадь пожаров превысила 16 тысяч гектаров. Сгорели свыше 12,3 тысячи строений, в том числе дома знаменитостей.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в помощи пострадавшим от пожаров используют кибертраки Tesla.
Действующий американский лидер Джо Байден назвал пожары в Калифорнии «самыми масштабными и разрушительными» в истории штата.