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ABC News: число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек

16 человек погибли при пожаре «Итон», ещё восемь человек стали жертвами пожара «Палисейдс».

Не менее 24 человек стали жертвами пожаров в американском штате Калифорния, информирует ABC News.

Телеканал ссылается на данные департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре “Итон” и восьми человек при пожаре “Палисейдс”», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Общая площадь пожаров превысила 16 тысяч гектаров. Сгорели свыше 12,3 тысячи строений, в том числе дома знаменитостей.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в помощи пострадавшим от пожаров используют кибертраки Tesla.

Действующий американский лидер Джо Байден назвал пожары в Калифорнии «самыми масштабными и разрушительными» в истории штата.