В Бурятии после схода вагонов повреждено 250 м пути

«В результате схода вагонов повреждено 250 м пути, 3 опоры и 100 м контактной сети. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников магистрали, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо», — говорится в сообщении.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работают оперативные штабы. Движение поездов по участку временно приостановлено. «Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины происшествия устанавливаются», — отметили в службе.
Сход 22 вагонов грузового поезда произошел на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В настоящее время поезд № 98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — говорится в сообщении.
В связи с произошедшим ожидается задержка поезда № 375 Нерюнгри — Новосибирск.
Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).