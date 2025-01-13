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В Бурятии после схода вагонов повреждено 250 м пути

УЛАН-УДЭ, 13 января. /ТАСС/. Сход 22 вагонов грузового поезда в Бурятии привел к повреждению 250 метров железнодорожного пути. Об этом сообщили журналистам в Службе корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Источник: Аргументы и факты

«В результате схода вагонов повреждено 250 м пути, 3 опоры и 100 м контактной сети. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников магистрали, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо», — говорится в сообщении.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работают оперативные штабы. Движение поездов по участку временно приостановлено. «Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины происшествия устанавливаются», — отметили в службе.

Сход 22 вагонов грузового поезда произошел на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В настоящее время поезд № 98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим ожидается задержка поезда № 375 Нерюнгри — Новосибирск.

Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

РЖД