В Бурятии после схода вагонов повреждено 250 м пути

Сход 22 вагонов грузового поезда произошел на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В настоящее время поезд № 98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — говорится в сообщении.