Два человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

В Иркутской области за неделю в авариях погибло два человека, ещё 40 взрослых и шесть детей получили травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, всего за период с 6 по 12 января произошло 27 ДТП. В них было повреждено 53 авто.