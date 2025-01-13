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Два человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

46 человек пострадали в авариях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю в авариях погибло два человека, ещё 40 взрослых и шесть детей получили травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, всего за период с 6 по 12 января произошло 27 ДТП. В них было повреждено 53 авто.

— В двух случаях водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пять водителей управляли транспортными средствами не имея права управления, три водителя оставили место ДТП, — поделились инспекторы.

За минувшую неделю аварии чаще всего происходили из-за неправильно выбранной скорости для движения в определенных условиях и нарушения порядка проезда. Также водители нарушали правила проезда пешеходного перехода и выезжали на встречку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимском районе в аварии погиб 25-летний пассажир японской иномарки.