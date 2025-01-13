Восьмерых человек спасли омские огнеборцы из горящего дома

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и вывели восемь человек, включая одного ребёнка, с верхних этажей здания с помощью спасательных устройств. Ещё 14 жильцов, также включая одного ребёнка, смогли покинуть дом самостоятельно до прибытия спасателей.