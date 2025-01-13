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Восьмерых человек спасли омские огнеборцы из горящего дома

Пожар произошёл ночью в посёлке Ключи.

Источник: Om1 Омск

12 января в 01:08 в посёлке Ключи произошёл пожар в пятиэтажном доме. В подъезде на первом этаже загорелись бесхозные вещи, что привело к возгоранию на площади около одного квадратного метра.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и вывели восемь человек, включая одного ребёнка, с верхних этажей здания с помощью спасательных устройств. Ещё 14 жильцов, также включая одного ребёнка, смогли покинуть дом самостоятельно до прибытия спасателей.

В тушении огня принимали участие восемь пожарных с двумя единицами техники. Ликвидация открытого горения завершилась в 01:18, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время дознаватели МЧС России работают над выяснением причины возникновения пожара.

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