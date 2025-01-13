В одной из школ Оренбурга зафиксировали случаи заболевания норовирусом

«В школе № 69 города Оренбурга зафиксирована групповая заболеваемость вирусной инфекцией. Работает медицинский штаб. Случаи заболевания, в основном, установлены в ночь с 11 на 12 января. Все заболевшие дети лабораторно обследованы, возбудитель понятен — норовирус II типа», — говорится в сообщении.
Источник инфицирования уточняется Роспотребнадзором. В школе 12 января провели заключительную дезинфекцию с использованием противовирусных средств. Медицинские работники осмотрят всех детей, при выявлении новых случаев заболевания школьников отстранят от учебного процесса.
«При сборе эпиданамнеза установлено, что не все дети питаются в школьной столовой. Ситуация находится на постоянном контроле», — отмечается в сообщении.