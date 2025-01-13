В одной из школ Оренбурга зафиксировали случаи заболевания норовирусом

ОРЕНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Случаи заболевания норовирусом зафиксированы в школе № 69 в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Савинову.