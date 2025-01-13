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В Башкирии 20-летний парень погиб во время катания на тюбинге

Он врезался в автомобиль, к которому был привязан.

Источник: АиФ

В Альшеевском районе во время катания на тюбинге погиб 20-летний парень. Автомобиль, который его вез, резко затормозил и сидевший на «ватрушке» пассажир на скорости въехал в него, рассказал в соцсетях глава района Наиль Абелгузин.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Чиновник подчеркнул, что катание на привязанных к автомобилям тюбингах грозит не только штрафами, но риском для здоровья и жизни.

«Действия, приведшие к гибели человека, могут повлечь за собой уголовную ответственность для водителя», — добавил Наиль Абелгузин.