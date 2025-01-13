Омичу «по-родственному» повредили внутренние органы

По официальным данным, в больнице с серьезными ножевыми ранениями, повредившими внутренние органы, оказался 42-летний омич.
«Сотрудниками уголовного розыска предварительно установлено, что телесные повреждения потерпевшему после совместного распития спиртного причинил 45-летний ранее судимый родственник. С места изъято орудие преступления -нож», — обозначено в публикации.
Иных обстоятельств случившегося, в том числе и версия предполагаемого виновника не приводится. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В конце 2024 года сообщалось о вынесении приговора 60-летнему омичу, которого обвинили в нанесении как минимум 9 ножевых ранений подруге во время застолья.