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Омичу «по-родственному» повредили внутренние органы

В понедельник, 13 января 2024 года, в правоохранительных органах региона сообщили о вовлечении стражей порядка в уголовное разбирательство «по следам» застолья.

Источник: SuperOmsk.ru

По официальным данным, в больнице с серьезными ножевыми ранениями, повредившими внутренние органы, оказался 42-летний омич.

«Сотрудниками уголовного розыска предварительно установлено, что телесные повреждения потерпевшему после совместного распития спиртного причинил 45-летний ранее судимый родственник. С места изъято орудие преступления -нож», — обозначено в публикации.

Иных обстоятельств случившегося, в том числе и версия предполагаемого виновника не приводится. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В конце 2024 года сообщалось о вынесении приговора 60-летнему омичу, которого обвинили в нанесении как минимум 9 ножевых ранений подруге во время застолья.