Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько пожаров случилось в Новосибирске за выходные

В одном из пожаров травмировался человек.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске с 9 по 12 января зафиксировано 15 пожаров, по данным управления мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В результате пожара в многоквартирном доме один человек получил травмы.

В жилом секторе произошло 7 пожаров: 6 — в многоквартирных и 1 — в индивидуальном доме. Кроме того, зафиксированы 1 пожар в нежилом здании, 2 пожара на транспортных средствах и 5 на прочих объектах.

Специалисты управления напоминают жителям города о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и подчёркивают, что легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях.

пожары