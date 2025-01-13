Стало известно, сколько пожаров случилось в Новосибирске за выходные

В Новосибирске с 9 по 12 января зафиксировано 15 пожаров, по данным управления мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В результате пожара в многоквартирном доме один человек получил травмы.