Стало известно, сколько пожаров случилось в Новосибирске за выходные

В Новосибирске с 9 по 12 января зафиксировано 15 пожаров, по данным управления мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В результате пожара в многоквартирном доме один человек получил травмы.
В жилом секторе произошло 7 пожаров: 6 — в многоквартирных и 1 — в индивидуальном доме. Кроме того, зафиксированы 1 пожар в нежилом здании, 2 пожара на транспортных средствах и 5 на прочих объектах.
Специалисты управления напоминают жителям города о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и подчёркивают, что легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях.