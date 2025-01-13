Убийство полицейского в Алматы: появилось видео начала конфликта

В Telegram-канале Kozachkov offside было опубликовано видео, на котором, судя по описанию, зафиксировано начало конфликта с участием полицейского. В описании указано, что 41-летний подозреваемый ругался с сидевшей рядом девушкой, а «потом начал ее душить и дергать за руки».
«Полицейский вмешался и оттащил агрессивно настроенного мужчину, они вышли на улицу, где впоследствии произошла драка, завершившаяся убийством», — сказано в описании.
Также в Telegram-канале опубликовали еще одно видео. Как указано в посте, на нем видно, как подозреваемый «после драки перед входом в ресторан, забегает в помещение, чтобы взять свою барсетку и вытащить из нее какой-то предмет».
«Предположительно, нож, ставший орудием убийства. С этим предметом он снова вышел на улицу, где и произошло убийство», — сказано в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы с просьбой уточнить, действительно ли на видео зафиксирован конфликт, в ходе которого в ночь на 11 января был убит полицейский. В пресс-службе ДП подтвердили подлинность видео и факт того, что на видео запечатлен тот самый конфликт.