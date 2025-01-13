В Австралии небольшой самолет упал в реку с крокодилами

По данным органов правопорядка, крушение произошло 12 января около 10:20 по местному времени (03:50 мск). Самолет врезался в плотину, расположенную в деревне Мидл-Пойнт в 60 км к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Она не пострадала.