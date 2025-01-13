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В Австралии небольшой самолет упал в реку с крокодилами

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Австралии, пилот погиб. Об этом сообщила газета NT News со ссылкой на полицию Северной территории.

Источник: S7 Group

По данным органов правопорядка, крушение произошло 12 января около 10:20 по местному времени (03:50 мск). Самолет врезался в плотину, расположенную в деревне Мидл-Пойнт в 60 км к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Она не пострадала.

В полиции уточнили, что самолет упал в один из ведущих к плотине водотоков, где обитает множество гребнистых крокодилов. Спасатели вытащили из разбившегося воздушного судна сначала «невредимую пассажирку, а затем тело пилота».