26 человек пострадало в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю

За неделю в Иркутске и районе в авариях пострадало 26 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции областного центра, за период с 6 по 12 января произошло 16 ДТП. Одно со смертельным исходом.
— Всего за минувшую неделю произошло: 131 автоаварий, 258 транспортных средств повреждено, — поделились в ведомстве.
Также за минувшую неделю автомобилисты 13 раз врезались в других участников дорожного движения. В двух случаях наезжали на пешеходов и в одном на препятствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю на территории Иркутской области в ДТП пострадало 46 человек. Для двух человек аварии закончились смертью.