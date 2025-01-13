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В Башкирии распродают арестованные автомобили должников

В Башкирии с молотка уйдут более 60 машин должников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с молотка продадут арестованные автомобили должников. Всего на аукцион выставлена 61 машины, сообщает ГУФССП по РБ. Самый дешевый лот сред них — это Lada Priora 2008 года выпуска. Начальная стоимость автомобиля чуть превышает 67 тысяч рублей.

Самым дорогим автомобилем, выставленным на тоги, является Toyota Camry 2018 года выпуска. Начальная цена лота составляет 2 303 288 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 января 2025 через площадку «СберА». Сам аукцион назначен на 28 января.

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